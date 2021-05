தேசிய செய்திகள்

இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதலில் கேரளாவை சேர்ந்த பெண் பலி - கணவருடன் வீடியோ கால் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது பரிதாபம் + "||" + Struck by rocket strike during video call with husband, Kerala woman dies in Israel

இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதலில் கேரளாவை சேர்ந்த பெண் பலி - கணவருடன் வீடியோ கால் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது பரிதாபம்