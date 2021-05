தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பிரச்சினையை பா.ஜனதா தான் அரசியல் ஆக்குகிறது - ஜே.பி.நட்டாவுக்கு காங்கிரஸ் பதிலடி + "||" + The BJP is politicizing the Corona issue - Congress retaliates against JP Natta

கொரோனா பிரச்சினையை பா.ஜனதா தான் அரசியல் ஆக்குகிறது - ஜே.பி.நட்டாவுக்கு காங்கிரஸ் பதிலடி