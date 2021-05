மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைப் பணியில் உயிரிழந்த 43 டாக்டர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Compensation will be given to the families of the doctors - Announcement by the First Minister MK Stalin

