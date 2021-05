தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்கள் குப்புறப்படுத்து ஓய்வெடுங்கள் -அறிவுரை + "||" + Those with corona symptoms should dispose of and relax - Advice

கொரோனா அறிகுறி இருப்பவர்கள் குப்புறப்படுத்து ஓய்வெடுங்கள் -அறிவுரை