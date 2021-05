தேசிய செய்திகள்

பி.1.617 மரபணு மாற்ற வைரஸ் இந்திய மரபியல் மாற்ற கொரோனா வைரஸ் : மத்திய அரசு மறுப்பு + "||" + WHO has not used term ‘Indian Variant’ for B.1.617 strain: Health Ministry

பி.1.617 மரபணு மாற்ற வைரஸ் இந்திய மரபியல் மாற்ற கொரோனா வைரஸ் : மத்திய அரசு மறுப்பு