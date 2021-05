தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் மேலும் 13,287- பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 300 deaths, 13,287 new Covid cases in 24 hours in Delhi, slight drop in positivity rate

டெல்லியில் மேலும் 13,287- பேருக்கு கொரோனா தொற்று