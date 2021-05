மாநில செய்திகள்

கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரசேகர சாகமூரிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Cuddalore District Collector Chandrasekara Sagamuri has been diagnosed with corona infection

