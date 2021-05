தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஒரே நாளில் 4,120 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + India reports 3,62,727 new #COVID19 cases, 3,52,181 discharges and 4,120 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

