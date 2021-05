மாநில செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் தந்தை செந்தமிழன் காலமானார் + "||" + The coordinator of the Naam Tamil Party Seeman's father Senthamizhan, has passed away

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் தந்தை செந்தமிழன் காலமானார்