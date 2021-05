தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட்: கொரோனா பாதித்து, சிகிச்சைக்கு சேர்ந்த 48 மணிநேரத்தில் 50% மரணம் பதிவு; அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Uttarakhand: Corona infection, 50% death toll recorded within 48 hours of treatment; Shocking information in the report

உத்தரகாண்ட்: கொரோனா பாதித்து, சிகிச்சைக்கு சேர்ந்த 48 மணிநேரத்தில் 50% மரணம் பதிவு; அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்