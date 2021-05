மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதித்தவர்களுடன் ஆம்புலன்ஸ்களை மருத்துவமனைகளுக்கு வெளியில் நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது - தமிழக அரசுக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Ambulances with corona victims should not be parked outside hospitals - Chennai court orders Tamil Nadu government

