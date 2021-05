தேசிய செய்திகள்

உலகில் முதன்முறையாக... தடுப்பூசிகளுக்காக சர்வதேச டெண்டர் விடுத்த மும்பை மாநகராட்சி; கடும் நிபந்தனைகளும் விதிப்பு + "||" + For the first time in the world ... Mumbai Corporation has issued an international tender for the vaccine

உலகில் முதன்முறையாக... தடுப்பூசிகளுக்காக சர்வதேச டெண்டர் விடுத்த மும்பை மாநகராட்சி; கடும் நிபந்தனைகளும் விதிப்பு