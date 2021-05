மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? நீக்கமா? - அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை + "||" + Will the curfew be extended? Delete? - Consultation of Chief-Minister MK Stalin at a meeting of all Assembly party leaders

ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? நீக்கமா? - அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை