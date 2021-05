மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் ஊரடங்கு விதிகளை மீறி வெளியே வருபவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை - தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை + "||" + Legal action against those violating the curfew rules from tomorrow - Tamil Nadu Police warning

