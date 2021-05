தேசிய செய்திகள்

பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ் நாளை ரூ.19 ஆயிரம் கோடி பணபரிமாற்றம் + "||" + Rs 19,000 crore will be transferred tomorrow under the PM Kisan scheme

பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ் நாளை ரூ.19 ஆயிரம் கோடி பணபரிமாற்றம்