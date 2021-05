தேசிய செய்திகள்

சட்டீஸ்கரில் புதிய தலைமைச்செயலகம் கட்டுமானப்பணிகள் நிறுத்தம் + "||" + Congress, seeking suspension of Central Vista project, halts new capital construction work in Chhattisgarh

சட்டீஸ்கரில் புதிய தலைமைச்செயலகம் கட்டுமானப்பணிகள் நிறுத்தம்