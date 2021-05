தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு ஏற்பட பிரதமர் மோடியே காரணம் - அசாதுதீன் ஓவைசி குற்றச்சாட்டு + "||" + Vaccine shortage is only because of Narendra Modi say Asaduddin Owaisi

கொரோனா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு ஏற்பட பிரதமர் மோடியே காரணம் - அசாதுதீன் ஓவைசி குற்றச்சாட்டு