தேசிய செய்திகள்

2 முதல் 18 வயது வரை: கோவேக்சின் தடுப்பூசியை சிறுவர்களிடம் பரிசோதிக்க அனுமதி + "||" + Experts recommend Covaxin for phase 2/3 trials on those aged 2-18 year

2 முதல் 18 வயது வரை: கோவேக்சின் தடுப்பூசியை சிறுவர்களிடம் பரிசோதிக்க அனுமதி