மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை + "||" + First-Minister Stalin consultation with police - the next step in intensifying curfew

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை