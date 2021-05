தேசிய செய்திகள்

‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி ஒரு டோஸின் விலை ரூ.995- ஆக நிர்ணயம்; ஐதராபாத்தில் ஒருவருக்கு போடப்பட்டது + "||" + Sputnik V (Imported) To Cost ₹ 995 Per Shot, First Dose Administered

