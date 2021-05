தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 12 % ஆக குறைந்தது + "||" + Delhi's Daily Covid Cases Down To 8,500, Positivity Rate Dips To 12%

டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம் 12 % ஆக குறைந்தது