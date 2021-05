தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு உதவி: டெல்லி முதல் மந்திரி உறுதி + "||" + Government assistance to children who have lost their parents due to corona: Delhi Chief Minister confirms

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு உதவி: டெல்லி முதல் மந்திரி உறுதி