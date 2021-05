தேசிய செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கையை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக வரும் 17ஆம் தேதி மத்திய அரசு ஆலோசனை + "||" + Education Minister Pokhriyal to hold virutal meeting with all state education secretaries on May 17

