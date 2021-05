மாநில செய்திகள்

கனமழை பெய்யும் மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + Precautionary measures should be taken in heavy rain districts: First-Minister MK Stalin's order to the authorities

