தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் மேலும் 41, 664- பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Karnataka reports 41,664 new COVID-19 cases, 34,425 discharges, and 349 deaths in the last 24 hours

கர்நாடகாவில் மேலும் 41, 664- பேருக்கு கொரோனா தொற்று