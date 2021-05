தேசிய செய்திகள்

கொரோனா முதல் அலைக்கு பிறகு மக்கள், அரசு மத்தியில் அலட்சியம் ஏற்பட்டது : மோகன் பகவத் + "||" + People, Government Became Negligent After First Covid Wave": RSS Chief

கொரோனா முதல் அலைக்கு பிறகு மக்கள், அரசு மத்தியில் அலட்சியம் ஏற்பட்டது : மோகன் பகவத்