தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அளிக்கப்படும் பிளாஸ்மா சிகிச்சை முறையை கைவிட திட்டம்? + "||" + Plasma Therapy Not Effective, Likely to Be Dropped from Clinical Management Guidelines on Covid-19

கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அளிக்கப்படும் பிளாஸ்மா சிகிச்சை முறையை கைவிட திட்டம்?