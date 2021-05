தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி உற்பத்தியைப் பெருக்க மோடிக்கு குலாம்நபி ஆசாத் கடிதம் + "||" + Ghulam Nabi Azad writes to PM, suggests measures to ramp up vaccine manufacturing, health infra

தடுப்பூசி உற்பத்தியைப் பெருக்க மோடிக்கு குலாம்நபி ஆசாத் கடிதம்