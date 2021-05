மாநில செய்திகள்

ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து 110 மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜனை தமிழகத்துக்கு கொண்டு வர அதிகாரிகள் நியமணம் + "||" + Officials appointed to bring 110 metric tons of oxygen from Orissa to Tamil Nadu

