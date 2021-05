தேசிய செய்திகள்

டவ்தே சூறாவளி புயல் வரும் 18ந்தேதி குஜராத்தில் கரையை கடக்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Cyclone to make landfall in Gujarat on 18th: Indian Meteorological Department

