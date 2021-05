மாநில செய்திகள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி போட சிறப்பு ஏற்பாடு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Special arrangement to vaccinate the disabilities - Government of Tamil Nadu order

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி போட சிறப்பு ஏற்பாடு - தமிழக அரசு உத்தரவு