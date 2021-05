தேசிய செய்திகள்

வறட்சி, நாக்கு அரிப்பு...? கொரோனாவின் புதிய அறிகுறியாக இருக்கலாம்: டாக்டர்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Dryness, itchy tongue ...? May be a new symptom of corona: Doctors warn

வறட்சி, நாக்கு அரிப்பு...? கொரோனாவின் புதிய அறிகுறியாக இருக்கலாம்: டாக்டர்கள் எச்சரிக்கை