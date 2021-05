தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தருகிறோம் என கூறி நாடு முழுவதும் 1,000 பேரிடம் ரூ.2 கோடி மோசடி + "||" + Rs 2 crore scam against 1,000 people across the country claiming to be giving oxygen cylinders

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தருகிறோம் என கூறி நாடு முழுவதும் 1,000 பேரிடம் ரூ.2 கோடி மோசடி