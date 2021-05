தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறிய 3 பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கைது + "||" + 3 BJP MLAs taken into custody for violating lockdown norms

மேற்கு வங்காளத்தில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறிய 3 பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கைது