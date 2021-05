தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை குப்பை வண்டியில் கொண்டு சென்ற நகராட்சி ஊழியர்கள் - பீகாரில் அவலம்... + "||" + A covid patient's body was carried to the crematorium on a cart of Municipal Corporation in Bihar

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் உடலை குப்பை வண்டியில் கொண்டு சென்ற நகராட்சி ஊழியர்கள் - பீகாரில் அவலம்...