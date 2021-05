தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் இறுதிச்சடங்கிற்கு ரூ.15 ஆயிரம் ஆந்திர அரசு அறிவிப்பு + "||" + Andhra govt announces Rs 15,000 to kin of COVID-19 victims for funeral

