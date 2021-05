உலக செய்திகள்

மியான்மர்: ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் கிளர்ச்சியாளர்கள் 6 பேர் பலி + "||" + Anti coup rebels say six dead in Myanmar clashes

மியான்மர்: ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் கிளர்ச்சியாளர்கள் 6 பேர் பலி