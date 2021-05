தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் டவ்தே புயல் தாக்கத்தால் கனமழை; மரங்கள், மின்கம்பங்கள் சேதம் - மீட்புபணிகள் தீவரம் + "||" + Heavy rains in Kerala due to Dow-The-storm; Damage to trees and poles - Intensification of rescue operations

கேரளாவில் டவ்தே புயல் தாக்கத்தால் கனமழை; மரங்கள், மின்கம்பங்கள் சேதம் - மீட்புபணிகள் தீவரம்