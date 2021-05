மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைவு + "||" + In Tamil Nadu, 33,075 people were diagnosed with corona infection in a single day today

தமிழகத்தில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைவு