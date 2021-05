தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர பிரதேசம்: கொரோனாவால் அனாதையான ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ரூ.10 லட்சம் டெபாசிட் + "||" + Andhra Pradesh: Rs 10 lakh deposit for each child orphaned by Corona

