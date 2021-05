மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அதிரடி மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Transfer of 5 District Collectors in Tamil Nadu - Government of Tamil Nadu Order

தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அதிரடி மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு