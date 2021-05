தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் + "||" + Puducherry CM Rangasamy, who was affected by the corona, recovered and returned home

கொரோனா பாதித்த புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்