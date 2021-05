மாநில செய்திகள்

மே 19-ம் தேதி கூடுகிறது 13 பேர் கொண்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் குழு + "||" + 13 members of the legislature convenes on May 19

மே 19-ம் தேதி கூடுகிறது 13 பேர் கொண்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் குழு