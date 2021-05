தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்: கர்நாடக முதல் மந்திரி எடியூரப்பா + "||" + After two-three days we will discuss and decide the extension of lockdown: Karnataka CM BS Yediyurappa

ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்: கர்நாடக முதல் மந்திரி எடியூரப்பா