தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்று ; பிளாஸ்மா சிகிச்சை முறை தேவையில்லை என அறிவிப்பு + "||" + Plasma Therapy Dropped As Treatment For COVID-19 By Government Task Force

கொரோனா தொற்று ; பிளாஸ்மா சிகிச்சை முறை தேவையில்லை என அறிவிப்பு