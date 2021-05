தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் கரையைக் கடந்தது டவ்தே புயல்- பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன + "||" + Cyclone weakens into 'very severe cyclonic storm' after hitting Gujarat

குஜராத்தில் கரையைக் கடந்தது டவ்தே புயல்- பல இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தன