மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திலேயே கொரோனா தடுப்பூசி, ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடங்க நடவடிக்கை - மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு! + "||" + Steps to start corona vaccine and oxygen production in Tamil Nadu - MK Stalin's order!

தமிழகத்திலேயே கொரோனா தடுப்பூசி, ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடங்க நடவடிக்கை - மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு!