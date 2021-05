தேசிய செய்திகள்

கேரளா:பினராயி விஜயன் புதிய மந்திரி சபையில் சைலஜா டீச்சருக்கு இடமில்லை + "||" + KK Shailaja dropped from Pinarayis new Cabinet to be party Whip

கேரளா:பினராயி விஜயன் புதிய மந்திரி சபையில் சைலஜா டீச்சருக்கு இடமில்லை