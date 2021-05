தேசிய செய்திகள்

கேரள அமைச்சரவையில் புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பு: முதல் மந்திரி மருமகனுக்கும் இடம் + "||" + Opportunity for new faces in Kerala cabinet: Place for CMs nephew

கேரள அமைச்சரவையில் புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பு: முதல் மந்திரி மருமகனுக்கும் இடம்