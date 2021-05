மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு தனது ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கினார் அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Anbumani Ramadoss donated her one month salary to the First-Minister Relief Fund

